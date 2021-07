CdS – “Insigne e ADL non si parlano dalla fine della scorsa stagione…”

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, pare che sia calato il silenzio tra il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne e il presidente Aurelio De Laurentiis.

Come riportato dal quotidiano, i due non si sentono dallo scorso 23 maggio (giorno della deludente partita contro il Verona). Nessuna telefonata per il trentesimo compleanno dell’attaccante partenopeo, né per il trionfo agli Europei. Gli unici contatti sono stati quelli tra Insigne e il nuovo tecnico del Napoli, Luciano Spalletti.

Fa discutere, dunque, questo distacco tra le due parti. Un segnale non promettente, in vista dell’incontro per l’eventuale rinnovo del 24 partenopeo.