Tuttosport – “Insigne vorrebbe l’aumento, ha un desiderio…”

L’edizione odierna di Tuttosport, si sofferma sul Napoli e sulla situazione in merito al rinnovo di Lorenzo Insigne.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che tra il capitano partenopeo e il presidente Aurelio De Laurentiis, ci sia un disaccordo circa l’ingaggio di circa 2,5 mln di euro. L’attaccante azzurro chiede un aumento a 6 mln, mentre il Napoli vorrebbe ridurgli lo stipendio a 3,5 mln.

Il contratto di Insigne è in scadenza il 30 giugno 2022. In caso di mancato rinnovo, il giocatore tra 5 mesi potrebbe accordarsi con un nuovo club, tramite un precontratto che partirebbe dal 1 luglio 2022 e andare, così, via dal Napoli a parametro zero.

L’attaccante partenopeo vorrebbe restare e concludere la sua carriera in maglia azzurra. Tutto dipenderà dall’incontro (ancora non fissato) tra ADL e il manager di Insigne, Vincenzo Pisacane.

Da valutare un’eventuale intesa.