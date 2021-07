Serie A – Domani il calendario: ecco i criteri di compilazione

Domani alle ore 18:30, in diretta su Dazn e sui canali social della Lega, prenderà forma la Serie A 2021/2022 con la formazione del Calendario.

Le giornate saranno 38 e per la prima volta girone d’andata e di ritorno saranno asimmetrici, non ci sarà quindi corrispondenza tra le giornate d’andata e di ritorno.

Ci sarà alternanza di incontri casa e trasferta per le squadre della stessa città/regione comprese Napoli e Salernitana. Nei 4 turni infrasettimanali e nella prima giornata non potranno essere sorteggiati derby.

Le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Atalanta, Inter, Juventus, Milan) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Lazio e Napoli) e le Società partecipanti alla UEFA Conference League (Roma) nelle giornate successive ad un turno di UEFA Europa League/UEFA Conference League.

Siamo pronti, la Serie A 2021/2022 ha inizio.