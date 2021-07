PRIMA PAGINA – Corriere dello Sport: “L’Italia migliore”

La prima pagina de Il Corriere Dello Sport dedica ancora tanto spazio alla vittoria dell’Italia agli Europei. Titolo principale: “L’Italia migliore”. Si dedicano spicchi alle parole di Sergio Mattarella e Mario Draghi, Giorgio Chiellini e della dedica a Davide Astori, del mito di Gianluigi Donnarumma e della possibilità che Jorginho possa vincere il Pallone d’Oro. Si parla anche di come gli inglesi non abbiano accettato la sconfitta, da gesti come il togliersi la medaglia da secondi classificati o addirittura i vergognosi insulti razzisti a Rashford, Sancho e Saka.