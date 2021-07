La trattativa tra Mario Rui ed il Galatasaray potrebbe saltare nel giro di poche ore: il club turco viste le ultime difficoltà avrebbe cambiato obiettivo per la fascia, infatti Layvin Kurzawa dovrebbe lasciare il Paris Saint-Germain in questa finestra di calciomercato. Il PSG, scrive ‘Rmc Sport’, è vicino all’accordo col Galatasaray per il trasferimento in Turchia del laterale classe ’92, ma c’è da persuadere il calciatore che al momento non è troppo convinto di questa opzione.