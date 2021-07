L’Ex medico dell’Italia Castellacci: “Per vedere Mertens al top ci vorranno 3-4 mesi”

L’ex medico della Nazionale Italiana Enrico Castellacci, ha parlato ai microfoni di 1Station Radio di come ha lasciato la nazionale e delle condizioni di Dries Mertens

Le sue parole:

Questa piccola gioia che ha dato la Nazionale ha un valore sociale, di rivalsa. Mancini ed i ragazzi hanno fatto un’impresa grandissima, l’ho sentita sulla mia pelle ed il fatto che tutti potessero gioire dimenticandosi dei problemi di questa pandemia è stata una sensazione bella per tutto il paese. 2018? È stata una delusione cocente la non qualificazione per i mondiali, è stato il momento in cui ho capito di dover lasciare la Nazionale. È stata una decisione sofferta, ma riflettei bene. Con Prandelli e Conte ho sfiorato la vittoria dell’Europeo, ma ho vissuto anche questa con grande intensità a tal punto da sentirla un po’ anche mia.

Mertens?. “Non so se l’hanno operato in artroscopia o meno, perché i tempi di recupero sono diversi. Se è stato operato in artroscopia, sono ridotti, se è stato operato non in artroscopia, sono più lunghi. Credo che per rivederlo al 100% in campo, serviranno almeno 3-4 mesi”.