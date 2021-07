Gazzetta – Spalletti vorrebbe che Koulibaly restasse al Napoli: le ultime

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla questione in merito al futuro di Kalidou Koulibaly.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il nuovo tecnico partenopeo, Luciano Spalletti, vorrebbe che il difensore centrale rimanesse in squadra (ieri saluto tra i due).

Tutto dipenderà dal mercato. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, prenderà in considerazione ogni eventuale offerta in arrivo, data l’esigenza di incassare denaro per i futuri investimenti.

Da valutare, dunque, la permanenza di Koulibaly in maglia azzurra.