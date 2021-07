Euro20, Insigne e Chiesa in lizza per il gol del torneo: i dettagli

Due delle reti messe a segno dall’Italia nel corso degli Europei sono candidate per la vittoria del premio miglior gol. Ad imporsi, dunque, potrebbero essere Lorenzo Insigne grazie al tiro a giro con cui ha infilato il Belgio in occasione dei quarti di finale e il gol di Federico Chiesa in Italia-Spagna nella semifinale. Oltre a loro tra i gol più belli anche quelli realizzati da Andriy Yarmolenko (Olanda-Ucraina, prima giornata), Patrik Schick (Scozia-Repubblica Ceca, prima giornata), Cristiano Ronaldo (Ungheria-Portogallo, prima giornata), Kevin De Bruyne (Danimarca-Belgio, seconda giornata), Luka Modric (Croazia-Scozia, terza giornata), Paul Pogba (Francia-Svizzera, ottavi di finale), Alvaro Morata (Italia-Spagna, semifinale) e Mikkel Damsgaard (Inghilterra-Danimarca, semifinale).