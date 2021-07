Del Genio: “Dal ritiro di Dimaro si capirà il lavoro tattico di Spalletti”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare dell’Europeo appena finito e del vicino ritiro di Dimaro. Di seguito le parole rilasciate dal giornalista alla radio ufficiale azzurra: “Jorginho? Gli auguriamo di vincere il Pallone d’Oro per la stagione giocata, ma Lewandowski ha fatto una stagione fantastica. Napoli? Si stanno preparando per il ritiro estivo con Spalletti. Inizierà giovedì con la prima parte prevista a Dimaro, alla quale io sarò presente, e la reputo la parte più bella durante la quale si potrà capire il lavoro tattico dell’allenatore”.