Vandalizzato e poi ricoperto di cuori il murales dedicato a Rashford

Un’altra brutta scena legata alla finale di Wembley è il danneggiamento del murales dedicato a Marcus Rashford, calciatore del Manchester United. Il giocatore inglese, uno di coloro che non ha realizzato il proprio rigore, è molto impegnato nel sociale e in iniziative benefiche, motivo per cui gli è stata dedicata l’opera. Dopo la partita, il murale a lui dedicato è stato vandalizzato con insulti razzisti. A rimediare alle ignobili scritte ci hanno pensato alcuni tifosi inglesi riempiendo l’opera di graffiti e cuori colorati incoraggianti alla figura che rappresenta il giocatore per alcune persone – in particolare bambini – maggiormente vulnerabili.