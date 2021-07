Intervistato da Radio Marte, il dirigente Antonello Valentini ha rilasciato una dichiarazione, sulla scelta di Luciano Spalletti di ripartire dal Napoli:

“Spalletti? Scegliere una piazza come Napoli e una squadra come il Napoli è un’occasione irripetibile, gli mando un grande in bocca a lupo. Spero anche che sappia cogliere una tale occasione e che riesca ad ottenere il massimo”.