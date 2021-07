Oggi vi è il raduno del Napoli prima del ritiro di Dimaro Folgarida.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, oggi sarà la giornata dei tamponi e domani il tutto sarà dedicato alle visite mediche e a tutti i test atletici. La stagione è iniziata e tra poco Luciano Spalletti potrà godersi i suoi calciatori in Trentino, per iniziare a studiare eventuali ruoli e calciatori di cui bisogna capire se rimarranno o meno.

Il Napoli di Spalletti prende forma sempre di più.