Pistocchi: “Immobile non è favorito dal gioco dell’Italia. Manca uno come Kane o Ibrahimovic”

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal, per parlare dell’Europeo di Ciro Immobile. Queste le sue dichiarazioni: “Immobile non ha brillato durante questa competizione, all’Italia manca da tempo un centravanti puro. Manca un uomo con le caratteristiche di Kane o Ibrahimovic, in grado di far salire la squadra e fare reparto da solo. In ogni caso, per me è sbagliato dare la colpa ad un solo giocatore. L’Italia non ha un gioco in grado di valorizzare le caratteristiche di Immobile”.