Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Pasquale Padalino ex allenatore di Giovanni Di Lorenzo al Matera ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’esterno azzurro:

“Sono contento per lui, perchè ho ancora presente quando faceva fatica a trovare squadra in Serie C. Ora ha vinto l’Europeo. Il cammino azzurro è stato fantastico, considerando che si partiva dalla disfatta epocale contro la Svezia. Succede sempre così, che da una situazione infernale, si passi ad una gioia paradisiaca”.