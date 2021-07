Insigne desidera rimanere, ma ADL sta mescolando le carte in tavola

L’esperto di calciomercato Paolo Bargiggia ha rilasciato delle dichiarazioni ad One Stadio Radio, in merito alla questione del rinnovo di Lorenzo Insigne. Bargiggia ha dichiarato:

“Il presidente azzurro sta rispondendo di no al suo agente Vincenzo Pisacane, come già fatto con il suo vecchio procuratore Antonio Ottaiano, con cui ci fu un lungo tira e molla e poi il rinnovo”.

Bargiggia ha inoltre ritenuto infondata la voce, secondo cui Insigne era nel team di Mino Raiola per trasferirsi in un’altra squadra. L’ha abbandonato per la schiettezza di Pisacane nelle trattative con il numero 24 azzurro.