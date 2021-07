Lo Monaco: “Trionfo importante per il paese. Mi fa ridere chi critica Insigne”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Crc per parlare del trionfo dell’Italia agli Europei.

“Il trionfo fa bene all’Italia, spero che questa vittoria porti degli interventi da parte dello Stato al sistema calcio. È una notte indimenticabile per il calcio italiano. Siamo la Nazionale che ha vinto più titoli mondiali insieme al Brasile, il nostro posto è ai piani alti del calcio mondiale. È una grande Nazionale, sia per il gioco che propone che per la prospettiva. Chiellini e Bonucci sono straordinari”.

Mi fa ridere chi critica Insigne. Parliamo di un calciatore che copre un reparto, il regista della Nazionale lungo la fascia sinistra. Ecco perché nessun allenatore riesce a fare a meno di lui”.