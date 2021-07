Iezzo: “Prima le Nazionali erano filojuventine, interiste o milaniste. In questa ci sono giocatori di tante squadre”

Gennaro Iezzo, ex calciatore, ha parlato a proposito del trionfo dell’Italia agli Europei ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte.

“La Nazionale ci ha fatto sognare, Donnarumma non ha preso molti gol e questo è sintomo di una squadra allestita bene. La squadra gioca bene, fa divertire. Prima c’erano Nazionali filojuventine, interiste o milaniste. In questa ci sono giocatori di tante squadre. Donnarumma ha meritato il premio con parate e rigori, è uno dei tantissimi traguardi che raggiungerà. Oggi è uno di più forti al mondo a 21 anni, immaginate in futuro cosa diventerà”.