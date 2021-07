[FOTO] Meret pubblica uno scatto con il tennista Berrettini: “Orgoglio italiano”

Se ieri sera a Wembley si è giocata una storica finale tra Italia e Inghilterra, poche ore prima dall’altra parte di Londra un altro italiano scriveva nuova storia per il tennis tricolore. Matteo Berrettini, nonostante la sconfitta nella finale di Wimbledon contro il numero 1 al mondo Novak Đoković, è stato il primo azzurro ad arrivare fino in fondo in uno dei più ambiti tornei del mondo del tennis.

Fa bene Alex Meret quando sul suo profilo Instagram scrive “Orgoglio italiano“, pubblicando uno scatto con Berrettini, presente ieri sera al match della Nazionale Italiana. Di seguito la foto: