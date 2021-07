È sfida di mercato tra Atalanta, Napoli e Inter per il difensore bosniaco classe ’99 Anel Ahmedhodžić, in forza al Malmö. Il calciatore è valutato dalla società svedese intorno ai 10 milioni. La situazione attuale vede i bergamaschi e i partenopei in vantaggio sugli interisti. A riportare è calciomercato.com