Gravina: “Riportare la coppa a Roma è stato bellissimo, complimenti a tutti”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Europeo:

“Ho parlato di rinascimento e di un nuovo umanesimo: dovevamo raccontare una nuova storia agli italiani. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro per creare tutti i presupposti necessari perché questo potesse succedere. In realtà ci abbiamo messo forse meno tempo rispetto a quanto credevamo: è un po’ questo il vero miracolo. Mancini è il regista sul quale la federazione ha voluto investire con un contratto lungo e importante fino al 2026. Si tratta di una scelta condivisa e molto importante per tutto il nostro movimento. Siamo stati la squadra più bella. Abbiamo dimostrato compattezza, capacità di sacrificarsi e di lavorare anche in questi ultimi cinquanta giorni di grandi sacrifici, stando insieme, perché c’era grande voglia di fare un regalo a tutti gli italiani. Siamo felici che anche il presidente Mattarella abbia gioito con noi in una serata di tensione sportiva. Sappiamo che in Italia c’è un’esplosione di grande gioia: quella che volevamo regalare. Tornare a Roma con la coppa è bellissimo”.

