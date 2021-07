Charles De Ketelaere fantasista del Brugge, è un nome che orbita da tempo attorno al Napoli anche se non è ancora arrivato l’affondo.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport gli azzurri avrebbero concorrenza per arrivare al centrocampista belga classe 2001. Anche il Milan infatti, segue il profilo e sarebbe interessato a fare un’offerta. La pista per gli azzurri non è così facile e potrebbe crearsi un’asta a rialzo.