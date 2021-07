Gold Cup – Lozano , scontro durante la gara

(ANSA) – ROMA, 11 LUG – Momenti di paura per il giocatore del Napoli Hirving Lozano, infortunatosi al volto in uno scontro di gioco nelle prime fasi della partita di apertura della Gold Cup, Messico-Trinidad e Tobago, disputata la notte scorsa a Dallas, in Texas.

L’attaccante del Napoli si è scontrato con il portiere avversario, Marvin Phillip, in uscita ed è rimasto a terra dopo un duro colpo al volto che gli ha anche procurato una ferita sopra l’occhio sinistro.

Lozano è stato trasportato in ospedale dove ha trascorso la notte in osservazione ma, secondo quanto fa sapere il Napoli, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Nelle prossime ore sarà sottoposto anche a risonanza magnetica.

Il medico sociale del Napoli, Dottor Canonico, è in contatto costante con lo staff medico messicano per ricevere aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante azzurro.

La partita è poi finita in pareggio, 0-0, con i campioni in carica che pur dominando non sono riusciti a sbloccare il risultato. (ANSA).