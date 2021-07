Euro 2020, le probabili formazioni di Italia-Inghilterra

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, Roberto Mancini non farà cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro la Spagna, così come Gareth Southgate non dovrebbe toccare gli 11 di partenza contro la Danimarca. Queste le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Mount, Phillips, Rice; Saka, Kane, Sterling