ESPN – Lozano è stato dimesso dall’ospedale: sarà costantemente monitorato

Secondo ESPN Messico, Hirving Lozano è stato dimesso dall’ospedale, in seguito all’infortunio subito all’occhio nella partita di Gold Cup tra il suo Messico e Trinidad e Tobago.

Il Chucky ha avuto tutte le cure per chiudere il taglio della zona sopraccigliare dopo un contatto avvenuto con il portiere di Trinidad e Tobago. L’attaccante del Napoli sarà costantemente monitorato dal team medico. La speranza principale per i tifosi è che il messicano possa tornare in campo nel più breve tempo possibile