CdS – Ecco i convocati per il ritiro di Dimaro: assenti i nazionali

Il Corriere dello Sport anticipa quali saranno i convocati del ritiro di Dimaro dal 15 al 25 luglio; ci saranno molti assenti, dovuti ai prolungati impegni delle nazionali.

Mancheranno sicuramente Meret, Di Lorenzo, Insigne, Fabian, Ospina e Lozano oltre a Mertens alle prese con il problema alla spalla. Rientreranno nella lista tanti calciatori rientrati dai prestiti come Circiretti e Luperto, più qualche elemento della Primavera come Zedadka, Costa e Zanoli.

La stagione 2021/22 del Napoli inizierà domani pomeriggio con il giro di tamponi; martedì e mercoledì test fisici e giovedì la partenza per Dimaro.