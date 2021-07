Stando a quanto riportato dai canali ufficiali della Football Association, nel giorno dell’antivigilia della prima finale dell’Inghilterra all’Europeo, il mondo del calcio inglese è in lutto. E’ scomparso Paul Mariner ex nazionale inglese all’età di 68 anni. L’ex attaccante ha collezionato in nazionale 35 presenze e 13 gol con la maglia dei Tre Leoni tra il 1977 e il 1985. La notizia sul decesso è stata poi confermata dalla famiglia stessa.