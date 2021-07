Repubblica – Da lunedì inizierà la nuova stagione del Napoli: il programma degli azzurri

L’edizione odierna di Repubblica dedica spazio al Napoli di Spalletti che presto si riunirà per poi andare in ritiro a Dimaro. Giovedì il neo allenatore azzurro ha definito il programma per poi tornare a casa.

Domenica sera è previsto invece il rientro in città e lunedì ci sarà il raduno con la squadra al Training Centre di Castel Volturno, solamente però per effettuare i tamponi e osservare la bolla. Da martedì invece si partirà con i test medici e giovedì la partenza per il Trentino, con debutto nel pomeriggio sul campo di Carciato per l’allenamento aperto al pubblico.