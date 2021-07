Lazio, caos Luis Alberto: lo spagnolo assente ingiustificato al raduno, addio nell’aria?

Il grande assente nella nuova Lazio di Maurizio Sarri, per ora, continua ad essere Luis Alberto. L’ex Liverpool ha messo in atto un vero e proprio ‘ammutinamento’, mancando ingiustificatamente nei primi tre giorni di raduno coi biancocelesti. “Luis Alberto non ha risposto ad una convocazione”, aveva detto Sarri nella conferenza stampa di presentazione, puntualizzando però che si tratta di “Un problema gestionale e societario”.

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, rispetto a quanto fatto trapelare in casa laziale, con il presunto ‘recupero di alcuni arretrati di ferie’, dietro la vicenda c’è la volontà del giocatore di accettare le avances che arrivano dalla Spagna (Real, Villarreal e Atletico su tutte). Lotito lo valuta 50-60 milioni, una cifra che di questi tempi molto difficilmente potrà essere versata, anche da un top club. Il rischio è quello di ritrovarsi con un separato in casa, per il nuovo tecnico della Lazio vuole chiarezza dallo spagnolo:

“Deve parlare con me e con i compagni e spiegare il motivo del ritardo, altrimenti ci dovrà delle scuse. Nelle mie squadre non è prevista la pena di morte per chi non rispetta le regole, ma certe situazioni vanno comunque chiarite bene”