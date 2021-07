Gazzetta – Nessun maxi schermo a Napoli per Italia-Inghilterra

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla decisione del comune di Napoli di non installare nessun maxi schermo per Italia-Inghilterra:

“Napoli si allinea alla maggioranza delle città italiane, come annunciato dall’assessore allo Sport del Comune, Ciro Borriello: «È impossibile per il Comune di Napoli organizzare il maxischermo per la finale tra Italia e Inghilterra. Quando a organizzare un evento del genere è un privato è più semplice, perché c’è una partnership e si organizza insieme. Ma per il Comune, che è anche alle prese con un problema di fondi, diventava impossibile. Avremmo dovuto fare un piano sicurezza con 500 persone, disciplinare posti a sedere, registrazione utenti, temperatura, insomma sarebbe diventato impossibile, visto anche il poco tempo a disposizione». E così anche i napoletani resteranno a casa, oppure potranno ritrovarsi nei ristoranti e nei bar, dove la visione al momento è consentita”