L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al calciomercato del Napoli e in particolare a Grillitsch e a Berge:

“Il Napoli ha bisogno di un esterno sinistro e da lunedì proverà a stringere col Chelsea per Emerson Palmieri. E potrebbe avere bisogno di due centrocampisti se dovesse andare via Fabian Ruiz. Si parla con insistenza di Grillitsch e Berge, anche se nelle ultime ore si sta riparlando di un ritorno di Bakayoko, mentre per la difesa si sta valutando Marcos Senesi“