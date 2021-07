C&F – Sei club di A ancora senza main sponsor: le squadre hanno perso appeal commerciale, la situazione al Napoli

Il calo dei ricavi da stadio dovuto alle limitazioni all’ingresso dei tifosi negli stadi non saranno l’unica grana che i club dovranno fronteggiare per l’annualità 2021. Come sottolinea infatti il portale Calcio&Finanza, che ha poco fa pubblicato un focus sulle difficoltà dei club anche a livello commerciale, sono ben 6/20 i club di Serie A senza main sponsor: Inter, Roma, Lazio, Sampdoria, Spezia e Venezia con segnali preccupantiche arrivano soprattutto dalle prime due:

“Gia dallo scorso gennaio era trapelato il mancato rinnovo con Pirelli, l’Inter attualmente è in trattativa con la piattaforma di criptovalute Socios.com a cifre leggermente inferiori rispetto a quanto l’Inter si aspettava, anche se l’accordo non è ancora definito e potrebbero volerci ancora alcune settimane. Situazione simile a quella della Roma, che non è ancora riuscita a sfruttare l’effetto Mourinho: i giallorossi hanno rinnovato il contratto con Hyundai per il retrosponsor ma, secondo quanto appreso, a 1 milione in meno rispetto al contratto in scadenza (passando quindi da circa 3 circa 2 milioni annui). Non è stato però rinnovato l’accordo con Qatar Airways che versava 11 milioni a stagione.

Una bassa attrattiva commerciale che era già evidente nell’ultimo triennio. Basti pensare al rinnovo tra Milan ed Emirates al ribasso o alla necessità del Napoli di inserire almeno 2/3 loghi sulla divisa, per avvicinare la doppia cifra, oltre al fatto di volersi autoprodurre le maglie dalla prossima stagione anche considerando che i ricavi da sponsor tecnico non oltrepassavano comunque i 10 milioni“.