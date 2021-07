L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Faouzi Ghoulam e al ritiro in Trentino del Napoli:

“Ancora in dubbio la presenza in Trentino di Ghoulam, accompagnato ieri a Roma dal dottor Canonico per un controllo dal prof Mariani, dopo l’intervento al crociato del ginocchio sinistro: il recupero procede“