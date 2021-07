CdS – Il programma della settimana del Napoli: i dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al nuovo Napoli di Spalletti e all’imminente ritiro in Trentino:

“Al di là del tifoso italiano Luciano c’è anche Spalletti, l’allenatore di un Napoli tutto da scoprire che domani sera rientrerà in città in vista del raduno di lunedì. Cioè, dei tamponi: i convocati per Dimaro arriveranno nel pomeriggio al centro sportivo di Castel Volturno per sottoporsi al primo giro di esami Covid-19, e poi martedì lo staff medico darà il via ai test fisici e alle visite. Routine, certo, a cui bisognerà abbinare un assaggio di lavoro sul campo. Un antipasto, considerando la naftalina e il caldo spaventoso di queste giornate napoletane, che poi diventerà pranzo e cena a Dimaro: il primo allenamento tra le Dolomiti, con un clima decisamente rigenerante, è in agenda alle 17.30 di giovedì, giorno in cui la squadra sbarcherà allo Sporthotel Rosatti. Il classico quartier generale tinto d’azzurro”.