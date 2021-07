CdS – I nomi di chi non parteciperà al ritiro in Trentino: la lista

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio ai giocatori che non parteciperanno al ritiro in Trentino:

“A Dimaro non ci saranno gli irriducibili internazionali Insigne, Di Lorenzo, Meret, Fabian, Ospina e Lozano, nonché l’infortunato Mertens: eccezion fatta per il Chucky, a rischio anche per il secondo ritiro perché legato al cammino del Messico in Gold Cup (finale 1° agosto), i signori in questione si aggregheranno al gruppo in occasione del ritiro di Castel di Sangro (5-15 agosto). Mercato e rinnovi permettendo”.