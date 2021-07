Sensi, ex pres. Roma: “Battute inappropriate di Spalletti su Totti. Vi svelo un suo pregio”

Rosella Sensi, ex presidente della Roma, è intervenuta durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Al centro del dibattito, le dichiarazioni di Luciano Spalletti sulla miniserie Speravo de morì prima, che parla delle ultime stagioni di Francesco Totti alla Roma.

“Spalletti ha fatto delle battute inappropriate su Totti. Le parole di ieri erano rivolte a lui, non agli sceneggiatori. Voglio molto bene a Francesco, certe cose dovrebbero chiudersi così. Spalletti non è stato pacato sulla fiction. Io non voglio parlare dei suoi difetti. Il pregio è che quando riesce a coinvolgere tutti è in grado di fare bene, così fece con la mia Roma. Nello staff di De Laurentiis è entrato il Prof. Landolfi, un grandissimo colpo. Faccio i miei complimenti ad Aurelio”.