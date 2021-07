Renica: “Spalletti? La differenza la fanno i giocatori. Italia? Vi dico la mia”

Alessandro Renica, ex calciatore, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della finale degli Europei Italia-Inghilterra e delle sfide che attendono gli uomini di Spalletti.

“All’Italia non mancano le speranze. Dovrà puntare sul portiere, un punto debole come i due centrali Maguire e Stones, sono molto forti ma anche lenti, potrebbero soffrire Immobile. Sterling va tenuto sotto controllo perché attualmente Emerson Palmieri non è al top della condizione”.

“Spalletti? A fare la differenza sarà la qualità dei giocatori. Se partisse Koulibaly, considererei il Napoli come una squadra indebolita. Un allenatore non va caricato di pressioni e responsabilità, a fare la differenza sono i calciatori”.