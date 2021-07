MONDONAPOLI TV – Lozano a rischio per entrambi i ritiri! Giuntoli preme per Emerson Palmieri

Anche oggi MondoNapoli Tv è andata in onda con il suo consueto tg giornaliero delle 19. Anche per il mese di luglio vi terremo sempre compagnia in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Nel primo talk abbiamo parlato di Hirving Lozano. Infatti il messicano potrebbe saltare entrambi i ritiri a causa degli impegni con la nazionale. Il Messico sarà impegnato nella Concacaf Gold Cup e parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo.

Nel secondo talk abbiamo parlato di Emerson Palmieri. Il giocatore del Chelsea, attualmente impegnato agli Europei con l’Italia, vorrebbe tornare da Luciano Spalletti ed il Napoli lunedì avrà un incontro con la società.

Nel terzo talk abbiamo parlato della conferenza di Spalletti. Infatti la conferenza del mister è stata giudicata “teatrale” dalla Repubblica

Infine abbiamo parlato anche di Jose Mourinho. Infatti lo Special One ha mandato alcune frecciatine al suo acerrimo rivale Antonio Conte e all’Inter

