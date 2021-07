Lazio, Sarri: “Luis Alberto? Deve chiedere scusa a me ed al gruppo. Vi dico il suo ruolo”

Nelle conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Lazio, Maurizio Sarri ha parlato anche del caso Luis Alberto. Il giocatore spagnolo non si è presentato al raduno biancoceleste:

“Luis Alberto? E’ un caso che deve gestire in primis la società, non si è presentato al raduno. Per quanto riguarda l’aspetto mio ritengo che lui debba parlare con me e con i compagni e convincerci del motivo di questa scelta. Nel caso fallisse, deve chiedere scusa a me ed alla squadra. Lo vedo come Hamsik a Napoli, non lo vedo come Jorginho: ha tutto per fare quel tipo di ruolo”.