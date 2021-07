Una delle questioni centrali sul mercato del Napoli riguarda Lorenzo Insigne e il suo rinnovo: dopo la finale, ci sarà un primo contatto tra ADL e l’agente di Insigne per discutere, ma al momento le parti sono distanti.

E, in queste settimane, ADL ci ha messo un po’ del suo: infatti, in due diversi interventi, ha messo tutta la pressione sull’eventuale rinnovo o meno al suo capitano, dicendo delle frasi come “sarà quel che sarà” o altre cose così.

Per il Mattino, questa scelta è stata abbastanza inopportuna, perché può disturbare il giocatore nel momento più importante della sua carriera. Lo riporta Il Mattino.