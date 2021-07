Stando a quanto riportato da La Nazione, su Martin Erlic, difensore dello Spezia, ci sono tre club di Serie A. Tra questi, quella in pole sembrerebbe essere la Fiorentina, ma da non sottovalutare le candidature di Milan e Napoli. Il centrale è stato acquistato dal Sassuolo che si è riservato il 50% sulla futura rivendita, quindi non è escluso che il club ligure cercherà di cederlo al maggior prezzo possibile.