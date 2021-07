Spalletti, ieri, in conferenza ha detto e sostenuto che la sua volontà è restare a lungo al Napoli; lui è l’ottavo allenatore della gestione di De Laurentiis.

E De Laurentiis, con gli allenatori, ha un rapporto un po’ particolare, che oscilla tra l’idilliaco e il disastroso: certo, non tutte le ciambelle escono con il buco, per cui alcuni allenatori hanno fallito( Ventura, Donadoni, e in parte Ancelotti).

Ma ci sono anche altri tecnici che hanno potuto lavorare con un lungo ciclo( Reja, Mazzarri) e negli ultimi 6-7 anni ADL ha preso tecnici internazionali(Benitez) oppure tecnici che sapessero dare un’impronta così chiara alla squadra da farla diventare una filosofia(Sarri).

Adesso tocca a Spalletti e ci si augura che non si perda come si è perso Gattuso nel suo secondo anno di Napoli.