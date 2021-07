Berrettini va in finale di Wimbledon, il Napoli si complimenta: “Immenso!”

Matteo Berrettini riscrive la storia del tennis italiano approdando in finale di Wimbledon dopo aver battuto Hubert Hurkacz in semifinale per 3 set a 1 (6-3, 6-0, 6-7, 6-4) e affronterà il vincitore dell’altra semifinale, che vede contrapposti il numero uno del mondo, Novak Djokovic, alla ricerca del suo ventesimo slam, e Denis Shapovalov. E’ il quarto italiano di sempre a raggiungere una finale slam, il primo nel torneo londinese. La partita si giocherà domenica pomeriggio. Anche il Napoli, sul proprio account Twitter, ha onorato l’impresa del tennista italiano: