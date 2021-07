Aurelio De Laurentiis è su tutte le furie: il presidente del Napoli, nel consiglio di Lega di martedì, ha parlato e si è scontrato con i suoi colleghi per un tema a lui tanto caro, la riapertura degli stadi.

Infatti, ADL avrebbe preteso di incontrare direttamente il Governo e Draghi, e ha denigrato il ministro Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico e sottosegretario allo Sport nel governo Conte I, causando l’ira di Marotta, con il quale ci sarebbe stato un forte alterco.

Questa la spiegazione lanciata dal sito di Paolo Bargiggia:

“A quel punto, De Laurentiis ha provato ad alzare lo scontro istituzionale cercando di far sottoscrivere agli altri club una proposta di sciopero duro; con rinvio della partenza del prossimo campionato qualora Draghi non accettasse di dialogare. Non solo: il patron del Napoli pretendeva di essere presente in prima persona all’eventuale appuntamento tra il Governo e il Palazzo del calcio. Una forzatura evidente, fuori dal rispetto dei canali e dei ruoli istituzionali che gli altri club non hanno voluto accettare. A quel punto, si è acceso improvvisamente un duro scontro tra De Laurentiis e Marotta; quest’ultimo che proponeva il rispetto delle dinamiche istituzionali e suggeriva anche di coinvolgere il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. A quel punto, De Laurentiis alzava i toni del confronto e sembra anche che si sia messo a denigrare pubblicamente il Ministro della Lega; dicendo in sostanza che di sport e di calcio non ci capisce niente. Poi, il produttore cinematografico si sarebbe scagliato anche contro Marotta, dicendogli che lui, sarà forse un bravo direttore generale ma non certo capace di fare il presidente di un club. Insomma, una sceneggiata di pessimo gusto che, questa volta sembra avere infastidito parecchio gli altri presidenti presenti in Assemblea“.