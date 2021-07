VIDEO – Spalletti: “I tifosi azzurri restituiscono quello che dai con gli interessi”

Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, ha parlato anche dei tifosi azzurri:

“Il calcio giocato per essere credibile va accostato ai risultati. Ai tifosi del Napoli quello che gli dai te lo rendono con gli interessi. È un progetto importante quello di allenare il Napoli, lo slogan ‘Sarò con te’ mi piace, è un grido di appartenenza che non dovrebbe mai mancare nelle squadre. Rappresenta una mano forte di difesa della città che noi dovremo stringere forte per dimostrare di poter vestire questa maglia qui. Questa è una squadra della città, in cui sono tutti tifosi del Napoli, noi dovremo restituire questo affetto con la disponibilità in campo”.

Di seguito il video: