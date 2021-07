VIDEO – Spalletti entusiasta: “Da quando mi hanno scelto non ho mai smesso di pensare alla squadra”

Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli, ha parlato della squadra azzurra nel corso della sua conferenza stampa di presentazione:

“Il Napoli è una squadra forte e sono curioso di entrarci dentro il prima possibile per vedere quanto ne è consapevole. A volte essere forte ma non saperlo di essere non completa quello che deve essere il tuo comportamento. Da quando mi hanno detto che sarei stato l’allenatore del Napoli, a questa squadra non gli ho mai levato gli occhi di dosso. È una squadra che mi piace e che mi somiglia, ma poi bisogna averci a che fare”.

Di seguito il video: