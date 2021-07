VIDEO – Spalletti: “Complimenti a Mancini! Ho parlato con Insigne, ecco cosa ci siamo detti”

“Con Lorenzo ci ho parlato per complimentarmi di un suo goal segnato in Nazionale. Ovviamente gli ho fatto presente che mi piacerebbe fare la mia avventura qui con il suo appoggio. Nel calcio però ci sono una serie di questioni che forse è meglio risolvere quando ci sarà lui inni persona con noi. Bisogna fare anche i complimenti a Di Lorenzo! Entrambi hanno dato il meglio in questa manifestazione, sfoggiando i loro marchi di fabbrica. Vanno fatti i complimenti anche alla Nazionale e in particolare a Roberto Mancini. Il lavoro fatto è qualcosa di meraviglioso, anche nell’ultimo match non avrebbe potuto fare altrimenti. La squadra ha saputo adattarsi e soffrire fino a raggiungere la vittoria“. Queste le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli, su Insigne e Di Lorenzo.

