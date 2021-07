Venerato: “Zakaria piace molto ma si seguono anche altre piste”

Il mercato del Napoli si sta infiammando, soprattutto a centrocampo dove si deve sostituire il partente Bakayoko.

Ciro Venerato giornalista Rai ed esperto di mercato, ha fatto il punto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli facendo capire che Giuntoli sta valutando tante piste.

Le sue parole.

“Nelle scelte di Spalletti, Grillitsch, centrocampista austriaco dell’Hoffenheim, non è il primo nome della lista. Zakaria piace tanto perchè è ad un anno dalla scadenza e ha lo stesso procuratore di Koulibaly, ovvero Fali Ramadani. Tra le altre opzioni, restano Berge dello Sheffield e Thorsby della Sampdoria. Al momento, però, il Napoli non ha affondato il colpo per nessun giocatore perchè c’è da capire prima il futuro di Fabian Ruiz”