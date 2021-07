Nicoló Schira, esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle ultime manovre in casa azzurra.

“Tutino è diretto verso la Salernitana. Il Napoli lo manderà ancora un’altra stagione in prestito perché vuole valutarne i progressi in Serie A. Mertens? Ci sono richieste anche dal Besiktas, ma sono sicuro che chiuderà la carriera a Napoli. Mario Rui? De Laurentiis chiede 8 milioni per lasciarlo andare, ma a 5-6 potrebbe chiudersi”.