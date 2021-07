MONDONAPOLI TV – Insigne e la questione rinnovo, obiettivo Champions League, Emerson Palmieri, caso Totti e l’operazione di Mertens: rivivi i punti analizzati da Luciano Spalletti in conferenza stampa

Benvenuti nel trentottesimo appuntamento con il notiziario targato MondoNapoli TV.

Il primo talk è stato dedicato alle dichiarazioni di Luciano Spalletti su Lorenzo Insigne. Il tecnico di Certaldo ha espresso la volontà di voler iniziare questo percorso al fianco di Lorenzo Insigne, ma prima c’è da sistemare la questione rinnovo. L’incontro tra la società ed il capitano azzurro avverrà al termine di Euro 2020.

Inoltre abbiamo parlato dell’obiettivo dichiarato sia dall’allenatore che dal presidente Aurelio De Laurentiis, ovvero ritornare in Champions League. La prima mossa della società sarà quella di far quadrare i conti per poi puntellare la rosa in vista della prossima stagione. Non si esclude almeno una cessione eccellente, ma l’allenatore ha dichiarato che farà di tutto per raggiungere l’europa che conta.

Successivamente si è parlato di Emerson Palmieri, terzino di proprietà del Chelsea. Mister Spalletti in conferenza, alla domanda sul terzino dei Blues, non ha completamente chiuso la porta ad una possibile trattativa.

Nel quarto talk abbiamo parlato del caso Totti ai tempi della Roma. L’allenatore azzurro ha lanciato qualche frecciatina all’ex numero 10 giallorosso e sulla fiction che vede protagonista proprio Francesco Totti.

Infine abbiamo concluso con le dichiarazioni del tecnico azzurro su Dries Mertens. L’attaccante belga nei giorni scorsi si è sottoposto ad un intervento alla spalla e gli verrà concesso qualche giorno in più prima di rientrare.

