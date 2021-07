CorrMezz – Lunedì primo raduno degli azzurri: occhio alle idee di Spalletti

Lunedì ci sarà il primo raduno del Napoli di Spalletti.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, il tecnico toscano guarderà la squadra a disposizione e deciderà anche in quali reparti intervenire subito. Martedì e mercoledì saranno dedicati invece ai test atletici prima di partire poi giovedì per Dimaro Folgarida, dove gli azzurri rimarranno fino al 25 Luglio. L’era Spalletti è già iniziata e non è prevista una grande rivoluzione per tornare nell’Europa dei grandi.

Spalletti ha già dichiarato di apprezzare la rosa attuale, consapevole dei piccoli accorgimenti necessari di cui il Napoli ha bisogno e che riguardano soprattutto la difesa.